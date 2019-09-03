В борьбу с терроризмом нужно чаще вовлекать женщин, считает замгенсека ООН

В борьбу с терроризмом нужно вовлечь больше действующих лиц, в том числе «таких традиционно недооцененных групп, как женщины и молодежь», заявил заместитель генсека — руководитель контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

«Необходимо вовлечь в противодействие терроризму все больше действующих лиц, особенно из развивающихся стран, и таких традиционно недооцененных групп, как женщины и молодежь. Это одна из ключевых рекомендаций Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству, которая организована генсекретарем ООН и которая опубликовала свой первый доклад в июне этого года», — заявил Воронков, сообщает РИА Новости.

В этой связи замгенсека ООН призвал к более тесному сотрудничеству между правительствами, технологическим сектором и религиозными лидерами в использовании онлайн-платформ для продвижения аргументов, нацеленных на предотвращение радикализации наиболее уязвимых групп населения и отдельных лиц.