В борьбу с терроризмом нужно чаще вовлекать женщин, считает замгенсека ООН

В борьбу с терроризмом нужно вовлечь больше действующих лиц, в том числе «таких традиционно недооцененных групп, как женщины и молодежь», заявил заместитель генсека — руководитель контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.
«Необходимо вовлечь в противодействие терроризму все больше действующих лиц, особенно из развивающихся стран, и таких традиционно недооцененных групп, как женщины и молодежь. Это одна из ключевых рекомендаций Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству, которая организована генсекретарем ООН и которая опубликовала свой первый доклад в июне этого года», — заявил Воронков, сообщает РИА Новости.
В этой связи замгенсека ООН призвал к более тесному сотрудничеству между правительствами, технологическим сектором и религиозными лидерами в использовании онлайн-платформ для продвижения аргументов, нацеленных на предотвращение радикализации наиболее уязвимых групп населения и отдельных лиц.
| 2019-09-03T14:46:46+00:00 3 сентября 2019, 15:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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