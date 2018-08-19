В больнице США одновременно забеременели 16 медсестер

В больнице в американском штате Аризона 16 медсестер объявили о беременности, сообщает CNN. Сотрудницы учреждения уверяют, что не сговаривались одновременно стать матерями.

Роды у всех медсестер должны пройти с октября этого года по январь 2019 года. Всех рожениц отправят в декретный отпуск на 12 недель. В администрации больницы города Меса отметили, что уже давно готовятся к временному уходу такого количества работниц.

Помимо этого, медсестер на время беременности освободили от нескольких обязанностей: так, им позволили не проводить химиотерапию и не работать с теми, кто болеет туберкулезом.

По словам женщин, им нравится вместе ходить в столовую. Ради беременных сотрудниц в кафетерии расширили меню, добавив в него соленые огурцы и оливки.

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| 2018-08-19T12:12:19+00:00 19 августа 2018, 14:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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