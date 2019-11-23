В Боливии суд арестовал семерых причастных к взрыву стены нефтезавода

Суд Эль-Альто назначил предварительное заключение для семи человек, задержанных после подрыва стены нефтезавода боливийской нефтегазовой корпорации YPFB в Сенкате по обвинению в терроризме, передает РИА Новости.

«Судья постановил предварительное заключение в тюрьме Сан-Педро и реабилитационном центре Калаума для лиц, участвовавших в разрушении государственной собственности», — сообщил в пятницу в ходе пресс конференции прокурор Эль-Альто Уильям Алаве, которого цитирует Боливийское информагентство.

По сообщениям местных СМИ, в ходе столкновений после отправки конвоя с топливом в Ла-Пас протестующие попытались вернуть контроль над заводом YPFB. При помощи динамита они взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь. Институт судебных исследований Боливии подтвердил в среду гибель восьми манифестантов в ходе операции в районе нефтезавода в Эль-Альто.

Уголовное дело, изначально открытое по обвинениям в уничтожении государственного имущества и природных богатств, было расширено и дополнено обвинениями в терроризме.

Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И.о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.