В Боливии армия взяла под контроль ключевые государственные функции

Командование армии Боливии опубликовало в понедельник заявление, в котором сообщило об активации на территории страны плана действий по поддержанию ключевых государственных функций.

«Начиная с настоящего момента, на всей территории страны наши армейские подразделения приступили к исполнению плана «Себастьян Пагадор», который имеет целью сохранение ключевых функций государства для обеспечения его работы, мира и стабильности в стране», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Bolivia TV. (РИА Новости)