В Боливии армия взяла под контроль ключевые государственные функции

Командование армии Боливии опубликовало в понедельник заявление, в котором сообщило об активации на территории страны плана действий по поддержанию ключевых государственных функций.

«Начиная с настоящего момента, на всей территории страны наши армейские подразделения приступили к исполнению плана «Себастьян Пагадор», который имеет целью сохранение ключевых функций государства для обеспечения его работы, мира и стабильности в стране», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Bolivia TV. (РИА Новости)

| 2019-11-12T00:31:58+00:00 12 ноября 2019, 03:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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