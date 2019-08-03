В Boeing утверждают, что решили проблему 737 Max

В Boeing нашли решение проблемы из-за которой в двух авиакрушениях самолетов 737 Max погибли 346 людей, сообщает Seattle Times, ссылаясь на несколько источников, приближенных к компании.
В новой конфигурации самолета инженеры добавят второй бортовой компьютер, который будет контролировать программное обеспечение. Теперь система должна предупреждать пилотов, если компьютеры будут показывать разные данные по поводу высоты, скорости, угла атаки самолета и других данных.
Напомним, что в октябре 2018 в Индонезии самолет Boeing 737 Max авиакомпании Boeing 737 Max упал в море через 13 минут после взлета, в результате чего погибли 189 человек. Через полгода такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение за шесть минут после вылета и унес жизни 157 пассажиров и членов экипажа.
Позже в Boeing подтвердили, что обе катастрофы произошли из-за неправильно настроенной системы предотвращения сваливания MCAS, которая автоматически корректирует положение самолета и опускает его нос вниз. Такую систему установили из-за двигателей большего диаметра, в сравнении с предыдущими моделями.
Журналисты Bloomberg выяснили, что ошибка в программном обеспечении самолета вызвана жесткой экономией в Boeing, — руководство компании покупало услуги более дешевых сторонних разработчиков из Индии, которые и написали неправильный код.
По информации источников Seattle Times, дополнительный компьютер в самолетах Boeing 737 Max позволит отвечать за все системы полета, включая MCAS.
В Boeing говорят, что сотрудничают с Федеральным управлением гражданской авиации США, чтобы исправить проблему, из-за которой произошли катастрофы. Именно это управление подвергли критике из-за того, что оно сертифицировало и допустило модель 737 Max к полетам. (Корреспондент.net)