В Boeing утверждают, что решили проблему 737 Max

В Boeing нашли решение проблемы из-за которой в двух авиакрушениях самолетов 737 Max погибли 346 людей, сообщает Seattle Times, ссылаясь на несколько источников, приближенных к компании.

В новой конфигурации самолета инженеры добавят второй бортовой компьютер, который будет контролировать программное обеспечение. Теперь система должна предупреждать пилотов, если компьютеры будут показывать разные данные по поводу высоты, скорости, угла атаки самолета и других данных.

Напомним, что в октябре 2018 в Индонезии самолет Boeing 737 Max авиакомпании Boeing 737 Max упал в море через 13 минут после взлета, в результате чего погибли 189 человек. Через полгода такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение за шесть минут после вылета и унес жизни 157 пассажиров и членов экипажа.