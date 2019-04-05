В Boeing признали свою вину

Президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург официально признал, что причиной катастрофы самолётов «Боинг-737 MAX» в Индонезии и Эфиопии в последние месяцы стала некорректная работа программного обеспечения.

Мюиленбург записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким пассажиров и членов экипажа, погибшим на борту обоих самолётов. «Все мы в компании ощущаем огромную серьезность этих событий», – сказал президент Boeing. Ссылаясь на опубликованные в четверг данные предварительного отчёта о причинах крушения самолёта в Эфиопии, Мюиленбург признал, что «в обоих случаях система, известная как MCAS, сыграла решающую роль».

Речь идёт о системе, которая автоматически переключает стабилизатор на пикирование (опускает нос самолёта по направлению к земле) в случае, если получает сигнал, что самолёт выходит на слишком большие углы атаки (поднимает нос) и теряет скорость. Оба раза – в Индонезии и Эфиопии – по предварительным данным, сломался датчик, и система ошибочно начала свою работу, направив самолёт к земле. Пилоты пытались её отключить, однако не смогли.