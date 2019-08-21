В ближайшие недели Трамп обнародует «Сделку века»

Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели обнародует политическую составляющую «Сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом пишет газета Israel Hayom со ссылкой на израильского чиновника.

Если план Трампа будет содержать пункты, противоречащие интересам Израиля, то премьер-министр Биньямин Нетаньяху не согласится с инициативой вашингтонской администрации, утверждает издание.

«Израиль проинформировал окружение Трампа о рамках, за которые не переступит», — подчеркнул источник.

Речь, в частности, идет о закрытии еврейских поселений на Западном берегу, израильском контроле над Иерусалимом и возвращении палестинских беженцев, пишет газета.

Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим находятся под оккупацией Израиля с 1967 года. При этом в оккупированном Израилем Восточном Иерусалиме живут более 200 тысяч еврейских поселенцев, а на Западном берегу Иордана — около полумиллиона. В соответствии с международным правом, все еврейские поселения считаются незаконными.