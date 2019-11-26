В ближайшие недели и месяцы все участки TAP будут заполнены газом

Все участки Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, будут заполнены газом в ближайшие недели и месяцы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на консорциум TAP AG, об этом сказал управляющий директор консорциума TAP Лука Скьеппати, по случаю заполнения газом двухкилометрового участка TAP в Греции.

«Предстоящие месяцы имеют ключевое значение для обеспечения ввода трубопровода TAP в эксплуатацию и тестирования трубопровода на готовность к коммерческим поставкам газа в Европу к октябрю 2020 года. Параллельно мы готовимся к коммерческой деятельности в качестве оператора системы передачи и независимого оператора передачи», — сказал он.

Скьеппати отметил, что после заполнения газом двухкилометрового участка в Греции, газ будет постепенно вводиться в другие участки греческой части трубопровода и за его пределами — в Албании и Италии, в предстоящие недели и месяцы.