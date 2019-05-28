В ближайшие недели Баку посетит Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Азербайджан в ближайшие недели, сказал Trend официальный представитель МИД страны Сайед Аббас Мусави.

«Визит министра иностранных дел в Баку стоит на повестке дня. Точная дата визита еще не определена. Возможно, поездка состоится в ближайшие недели», — сказал пресс-секретарь.

По словам Мусави, целью поездки является обсуждение двусторонних и региональных вопросов.

«Это новая инициатива Исламской Республики, и в целях укрепления двусторонних отношений мы собираемся начать переговоры с северными соседями Ирана. Кроме того, МИД Ирана в настоящее время находится в процессе переговоров с рядом азиатских стран об организации визита министра иностранных дел в эти страны», — сказал Мусави.

| 2019-05-28T16:09:40+00:00 28 мая 2019, 17:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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