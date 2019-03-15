В ближайшее время у побережья Турции могут появиться ядовитые медузы

У побережья Антальи в ближайшее время могут появиться ядовитые медузы, сообщает Ulastirma.

Декан факультета рыбного хозяйства Акденизского университета Мехмет Ченгиз Деваль заявил, что опасные медузы, размножающиеся в заливе Искандерун у южных берегов Турции, могут попасть в залив Анталья, передает РИА Новости.

«Пловцы, дайверы, любители или профессиональные рыбаки должны быть осторожны и избегать контакта с медузами, которые даже мертвые представляют угрозу», — заявил он.