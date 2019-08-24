В ближайшее время пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в Россию

Двенадцатилетнюю девочку, которая находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, могут перевезти в Россию в течение нескольких дней, если не будет новых осложнений, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, информирует РИА Новости.

Во вторник генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле «Санхилл» в Бодруме.

Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна.

| 2019-08-24T22:36:38+00:00 25 августа 2019, 03:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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