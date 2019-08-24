В ближайшее время пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в Россию

Двенадцатилетнюю девочку, которая находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, могут перевезти в Россию в течение нескольких дней, если не будет новых осложнений, сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, информирует РИА Новости.

Во вторник генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле «Санхилл» в Бодруме.

Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна.