В ближайшее время начнутся поставки С-400 в Турцию

Турция придерживается твердой позиции по вопросу закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Первые поставки начнутся в самое ближайшее время в соответствии с графиком. Об этом сказал в интервью «Интерфаксу» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Перспективы сотрудничества России и Турции, в том числе в военно-технической сфере, позитивные, и мы работаем над их реализацией», — сказал Мантуров.

При этом министр отметил заинтересованность многих зарубежных стран в российских С-400.

Глава ведомства, в частности, напомнил о поставках российских С-400 в Китай, начавшихся некоторое время назад.

«О том, что Китай заключил контракт на покупку С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года. Состав сделки не разглашается. Россия планирует завершить поставку С-400 в Китай в строгом соответствии с установленными контрактом сроками», — сказал Мантуров.

По его словам, все необходимые решения относительно поставок С-400 уже приняты.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела комплексы С-400, невзирая на угрозу санкций США.