В ближайшее время может состоятся новая встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Ведутся работы по организации новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян журналистам.

Возможная дата и формат встречи пока не оглашаются.

«Переговорный процесс не остановлен, он продолжается, и возможны новые встречи», заявил Мнацаканян.

Напомним, предыдущая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъяров и Зограба Мнацаканяна состоялась в июне в Вашингтоне.

| 2019-08-22T15:21:39+00:00 22 августа 2019, 15:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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