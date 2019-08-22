В ближайшее время может состоятся новая встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Ведутся работы по организации новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян журналистам.

Возможная дата и формат встречи пока не оглашаются.

«Переговорный процесс не остановлен, он продолжается, и возможны новые встречи», заявил Мнацаканян.

Напомним, предыдущая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъяров и Зограба Мнацаканяна состоялась в июне в Вашингтоне.