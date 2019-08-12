В Бинагадинском районе организовали «Путешествие в мир мугама»

В Центральном доме культуры Бинагадинского района Баку представлена концертная программа в рамках проекта «Muğam dünyasına səyahət» («Путешествие в мир мугама»), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Мероприятие прошло при организации Международного центра мугама и при поддержке Главного Управления культуры города Баку.

Выступая на вечере, директор Центрального дома культуры Бинагадинского района Шахин Самедов рассказал о проекте «Путешествие в мир мугама», отметив, что концертная программа вызвала большой интерес у слушателей.

В ходе вечера своими выступлениями публику покорили ханенде Алмаханым Ахмедли, Айшан Мехтиева и Вилад Абдуллаев, которые выступили в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар) и Джейхуна Мурадова (кяманча). В исполнении ханенде прозвучали теснифы Сегах, Махур, Шур, Байаты-шираз. Публика встречала каждое выступление ханенде бурными аплодисментами.

Отметим, что проект «Путешествие в мир мугама» стартовал в июле и продолжится до конца текущего года.