В Бермудском треугольнике обнаружили «корабль пришельцев»

Команда американских исследователей нашла в Карибском море причудливое образование, которое некоторые исследователи склонны считать «кораблем пришельцев», сообщает Daily Mail.

Охотник за сокровищами Даррел Миклош, который занимается поиском затонувших кораблей в Карибском море, обнаружил в районе Бермудского треугольника образование, покрытое кораллами.

«Ничего подобного я вообще никогда не видел, — рассказывает Миклош. — Из отвесной скалы торчат 15 образований, каждое размером с пушку военного корабля. Я повидал много затонувших кораблей, этот объект не похож ни на один из них».

В Бермудском  треугольнике, как и всем Карибском море, расположены множество излюбленных мест для погружений дайверов, которые приезжают сюда со всего мира.

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| 2018-08-12T17:44:56+00:00 12 августа 2018, 19:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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