В Берлине сожгли автомобиль дипмиссии Турции

В Берлине подожгли автомобиль посольства Турции, сообщают дипломатические источники.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября, информирует Агентство Анадолу.

Неизвестное лицо или лица подожгли припаркованный автомобиль турецкой дипмиссии, который пришел в полностью непригодное состояние.

Посольство обратилось в структуры Германии с требованием повысить меры безопасности в районе дипмиссии, и привлечь к ответственности лиц, причастных к преступлению.

Полиция Германия проводит расследование инцидента.