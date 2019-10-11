В Берлине сожгли автомобиль дипмиссии Турции

В Берлине подожгли автомобиль посольства Турции, сообщают дипломатические источники.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября, информирует Агентство Анадолу.

Неизвестное лицо или лица подожгли припаркованный автомобиль турецкой дипмиссии, который пришел в полностью непригодное состояние.

Посольство обратилось в структуры Германии с требованием повысить меры безопасности в районе дипмиссии, и привлечь к ответственности лиц, причастных к преступлению.

Полиция Германия проводит расследование инцидента.

| 2019-10-11T15:15:23+00:00 11 октября 2019, 17:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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