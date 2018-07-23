В Берлине неизвестный поджег двух бездомных

На берлинском вокзале Шёневайде неизвестный в ночь на понедельник, 23 июля, облил двух бездомных горючей жидкостью и поджег. Свидетели, находившиеся в расположенной рядом с местом происшествия закусочной, пришли на помощь и с помощью огнетушителя потушили пламя.

Мужчины 47 и 62 лет, во время поджога, по всей видимости, спавшие, госпитализированы с тяжелыми ожогами, сообщила полиция. По предварительным данным, нападение совершил один человек, его мотивы пока неизвестны, ведется его розыск.

Похожий инцидент произошел в Берлине в конце декабря 2016 года. В ночь на 25 декабря группа молодых людей подожгла одежду пьяного бездомного, спавшего на станции метро Schönleinstraße. 37-летний мужчина избежал ожогов и травм лишь благодаря быстрому вмешательству нескольких прохожих. Розыск семерых подозреваемых привел к быстрым результатам, полиция задержала молодых людей — беженцев из арабских стран 15-21 лет. Шесть из них явились в полицию с повинной.

Спустя менее полугода главный нападавший приговорен к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения, еще трое получили по восемь месяцев условно.

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