В Белом доме объяснили пропуск Трампом сессии G7 по климату

Президент США Дональд Трамп не участвовал в сессии саммита Группы семи (G7), посвященной климату, проведя вместо этого двусторонние встречи с представителями Германии и Индии. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«У президента были запланированы встречи, в том числе двусторонние с Германией и Индией, поэтому вместо него присутствовал представитель администрации высокого ранга», — пояснила она.

Тема защиты окружающей среды и предотвращение потепления климата была обозначена Францией как одна из основных на этом саммите. Дискуссии по этому вопросу проходят на фоне обширных лесных пожаров в Бразилии, Боливии, Парагвае и Перу. Бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн гектаров экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома.(ТАСС)

| 2019-08-26T16:54:05+00:00 26 августа 2019, 21:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss