В Белом доме объяснили пропуск Трампом сессии G7 по климату

Президент США Дональд Трамп не участвовал в сессии саммита Группы семи (G7), посвященной климату, проведя вместо этого двусторонние встречи с представителями Германии и Индии. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«У президента были запланированы встречи, в том числе двусторонние с Германией и Индией, поэтому вместо него присутствовал представитель администрации высокого ранга», — пояснила она.

Тема защиты окружающей среды и предотвращение потепления климата была обозначена Францией как одна из основных на этом саммите. Дискуссии по этому вопросу проходят на фоне обширных лесных пожаров в Бразилии, Боливии, Парагвае и Перу. Бразильский Национальный институт космических исследований (Inpe) сообщил, что за первые семь месяцев текущего года в результате пожаров было уничтожено более 1,86 млн гектаров экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточнялось, это примерно 0,44% территории биома.(ТАСС)