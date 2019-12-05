В Белом доме обрушились на эксперта по импичменту

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм обрушилась на эксперта от демократов Памелу Карлан, которая на слушаниях по импичменту допустила каламбур относительно несовершеннолетнего сына президента.

Карлан на слушаниях заявила, что президент СШA не имеет неограниченных полномочий. По ее словам, согласно конституции, в США не может быть титулов и знати, так что президент может назвать своего сына Бэрроном, но он не может сделать его бароном.

По мнению Белого дома, речь идет о недостойных нападках, поскольку 13-летний Бэррон Трамп никак не связан с импичментом.

«Низкий ход со стороны «свидетеля» демократов. Профессор Карлан использует для красного словца мальчика-тинейджера, который не имеет никакого отношения к этим смехотворным слушаниям и имеет право на частную жизнь. Что еще хуже, зал на слушаниях встретил это смехом. Но то, что они делают с нашей страной, не смешно», — написала Гришэм. (РИА Новости)