В Белом доме назвали книгу воспоминаний экс-помощницы Трампа ложью

«Вместо того, чтобы говорить правду обо всем хорошем, что делает президент Трамп и его администрация, чтобы сделать Америку безопасной и процветающей, эта книга пронизана ложью и ложными обвинениями. Печально, что недовольная бывшая сотрудница Белого дома пытается получить прибыль от этих лживых нападок, и еще хуже, что СМИ теперь дадут ей трибуну, после того, как они не воспринимали ее всерьез, когда она говорила хорошие вещи о президенте во время ее пребывания в администрации», — заявила Сандерс журналистам.

Книга «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа» появится в продаже в США 14 августа, но уже сейчас можно сделать предзаказ в онлайн-магазинах. В интервью СМИ Манигол-Ньюман уже пообещала читателям, что в книге она расскажет о многих вещах в Белом доме, которые ее «расстраивали и вызывали неудобство». При этом ряд высказываний экс-помощницы Трампа навели журналистов на подозрения, что во время своей работы она тайно записывала на диктофон главу государства. РИА Новости

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу подвергла резкой критике книгу воспоминаний бывшей помощницы президента США Дональда Трампа Омаросы Манигол-Ньюман, которую уволили в прошлом году.