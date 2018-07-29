В Белграде убит адвокат Слободана Милошевича

Сербский адвокат Миша Огнянович, защищавший бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале, убит на пороге собственного дома в Белграде, сообщает газета «Блиц». В результате покушения был также ранен его 26-летний сын.

По данным издания, неизвестные застрелили 57-летнего адвоката после того, как он подошел ко входной двери своего дома на улице Антифашистской борьбы. Сейчас квартал оцеплен, полицейские кордоны проверяют все выезжающие машины.

Миша Огнянович входил в группу адвокатов, защищавших интересы бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Несмотря на их старания, в 2002 году экс-президент был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности, и спустя четыре года умер в гаагской тюрьме от сердечного приступа в возрасте 64 лет.

Несмотря на то, что адвокату не удалось добиться оправдания бывшего президента Сербии, процесс принес Мише Огняновичу известность, которая позволила ему построить успешную карьеру. В публикации отмечается, что среди его клиентов были самые известные криминальные авторитеты страны, в том числе, Лука Бойович, обвиняемый в контроле за наркотрафиком. Авторы публикации напоминают, что недавно были убиты несколько друзей авторитета, и его адвокат мог стать следующей жертвой криминальных разборок.

38 просмотров