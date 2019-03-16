В Белграде прошел антиправительственный марш

Антиправительственная манифестация, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прошла в субботу вечером в столице Сербии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Митинг начался с выступлений активистов на площадке у философского факультета Белградского университета.

Зампредседателя Народной партии Синиша Ковачевич, заявил, что «единственным решением вопроса Косова является отставка президента Сербии Александара Вучича». Затем оратор призвал участников протеста «не на шествие, а на общий марш к свободе».

После этого колонна людей прошла по улицам города, скандируя антиправительственные лозунги. Впереди шествия ехал грузовик со звукоусиливающей аппаратурой, транслировавшей хиты сербского рока. Люди несли лозунги «Мы за народ, против бывших и настоящих воров!», «За свободу!», «Вставай, Сербия!», «Уважайте закон!». Организаторы шествия раздавали активистам и прохожим на улицах газету Danas, являющуюся рупором оппозиции.

На акции протеста не было полиции, однако на перекрестках дежурили машины автоинспекции, останавливая автомобильное движение по маршруту следования колонны для свободного прохода протестующих.