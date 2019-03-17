В Белграде демонстранты окружили управление полиции

Участники массового протеста против властей Сербии окружили управление полиции, требуют отпустить задержанных соратников и отставки главы МВД.

В воскресенье свыше тысячи протестующих собрались перед президентской резиденцией в центре города. После начала пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича около 12.00 мск вокруг резиденции начался шум, участники протеста прорвались через внешние ограждения и блокировали входы в здание. Полиция не пустила их внутрь.

После нескольких часов мирной блокады резиденции на призыв одного из лидеров оппозиционного «Союза за Сербию» Бошко Обрадовича протестующие маршем отправились с музыкой и свистками через центр города к зданию полиции на улицу 29 Ноября требовать освобождения задержанных ранее единомышленников.

Перед зданием полиции их встретил усиленный кордон в тяжелой экипировке.

«Стефанович, отпусти ребят, кого вы задерживаете. Трусы!», — скандирует толпа и оскорбляет министра внутренних дел Небойшу Стефановича, требуя его отставки. Митингующие также призывают его выйти и отпустить задержанных.