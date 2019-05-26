В Бельгии выбирают парламент и региональные органы власти

В Бельгии в воскресенье, 26 мая, проходят выборы в федеральный парламент. По их итогам в стране будет образован новый кабинет министров. Он заменит правительство меньшинства, сформированное в Бельгии после распада правительственной коалиции в декабре 2018 года из-за разногласий в вопросе миграции, передает Deutsche Welle.

Тогда коалицию покинула крупнейшая из четырех в ее составе партия «Новый фламандский альянс» (НФА). По прогнозам, у НФА есть немалые шансы победить на нынешних выборах. Ожидается, что большинство голосов партия, выступающая, в числе прочего, за расширение полномочий бельгийских регионов, получит во Фландрии. Либеральное «Реформаторское движение» премьер-министра Шарля Мишеля может потерять голоса в Валлонии и Брюсселе.