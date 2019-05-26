В Бельгии выбирают парламент и региональные органы власти

В Бельгии в воскресенье, 26 мая, проходят выборы в федеральный парламент. По их итогам в стране будет образован новый кабинет министров. Он заменит правительство меньшинства, сформированное в Бельгии после распада правительственной коалиции в декабре 2018 года из-за разногласий в вопросе миграции, передает Deutsche Welle.

Тогда коалицию покинула крупнейшая из четырех в ее составе партия «Новый фламандский альянс» (НФА). По прогнозам, у НФА есть немалые шансы победить на нынешних выборах. Ожидается, что большинство голосов партия, выступающая, в числе прочего, за расширение полномочий бельгийских регионов, получит во Фландрии. Либеральное «Реформаторское движение» премьер-министра Шарля Мишеля может потерять голоса в Валлонии и Брюсселе.

| 2019-05-26T15:34:10+00:00 26 мая 2019, 16:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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