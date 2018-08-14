В Бельгии украли Red Bull почти на €1 млн

В Бельгии неизвестные вывезли со склада в промышленной зоне LAR города Менен около 300 деревянных поддонов с энергетическим напитком Red Bull на сумму €950 тыс. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает во вторник, 14 августа, газета Het Laatste Nieuws.

По словам прокурора, воры действовали профессионально. Они обошли систему видеонаблюдения и, сделав несколько поездок, вывезли около 300 поддонов с энергетиком, что эквивалентно 11 грузовикам. Всего злоумышленникам понадобилось около 12 часов.

«Несмотря на все меры безопасности, такое все-таки случилось с одним из наших клиентов. Дальнейшая доставка нашим клиентам и партнерам не будет поставлена ​​под угрозу», — заверил гендиректор Jet Import, одного из крупнейших дистрибьюторов напитков, Стефан Беттенс, сообщает korrespondent.net.

Сейчас по факту кражи местная прокуратура начала расследование. Компания предоставила следствию серийные номера всех товаров.

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