В Бельгии несколько человек стали жертвами нападения с ножом

«К сожалению, произошла трагедия в Моресне-Шапель. Может быть несколько жертв. Этот акт не носит террористического характера и относится к частной сфере. Преступник обезврежен. Никакой опасности для населения нет», — сообщил бургомистр в своем аккаунте в Facebook.По его данным, «в настоящее время проводятся расследование».

«Более подробная информация будет представлена прокуратурой на более позднем этапе. Местные власти выражают искренние соболезнования родным и близким жертв», — добавил он, не уточнив число погибших и пострадавших.

По данным издания La Meuse, неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям, пострадавших эвакуировали на вертолетах в больницу. Место происшествия оцеплено полицией.

РИА Новости