В Бельгии изъяли партию кокаина в брикетах с логотипом «Единой России»

В порту бельгийского города Гент задержана рекордная партия кокаина. Наркотик был расфасован в брикеты, при этом часть упаковок — с логотипом партии «Единая Россия». Фотографии и видео публикуют местные СМИ, в частности HLN и VRT.
Груз, общим весом 2 тонны, прибыл из Бразилии. Полиция оценивает его рыночную стоимость в €56 млн, что соответствует €100 млн для конечного потребителя «на улице», сообщает kommersant.ru.
О том, почему на брикетах оказалось изображение «Единой России», не сообщается, и сам этот факт остался незамечен бельгийскими СМИ.