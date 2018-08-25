В Бельгии изъяли партию кокаина в брикетах с логотипом «Единой России»

Груз, общим весом 2 тонны, прибыл из Бразилии. Полиция оценивает его рыночную стоимость в €56 млн, что соответствует €100 млн для конечного потребителя «на улице», сообщает kommersant.ru.

О том, почему на брикетах оказалось изображение «Единой России», не сообщается, и сам этот факт остался незамечен бельгийскими СМИ.