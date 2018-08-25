В Бельгии изъяли партию кокаина в брикетах с логотипом «Единой России»

В порту бельгийского города Гент задержана рекордная партия кокаина. Наркотик был расфасован в брикеты, при этом часть упаковок — с логотипом партии «Единая Россия». Фотографии и видео публикуют местные СМИ, в частности HLN и VRT.

Груз, общим весом 2 тонны, прибыл из Бразилии. Полиция оценивает его рыночную стоимость в €56 млн, что соответствует €100 млн для конечного потребителя «на улице», сообщает kommersant.ru.

О том, почему на брикетах оказалось изображение «Единой России», не сообщается, и сам этот факт остался незамечен бельгийскими СМИ.

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| 2018-08-25T16:49:45+00:00 25 августа 2018, 18:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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