В Бельгии и Румынии отключились реакторы на АЭС

В Бельгии на АЭС Tihange из-за электромеханической поломки произошла экстренная остановка второго реактора. Об этом сообщает Le Vif.

Как отмечается, авария не несет угроз жителям страны и окружающей среде.

«Это касается неядерной части, поэтому нет необходимости беспокоиться», — говорится в сообщении.

Так, неполадки произошли из-за проблем с подключением к высоковольтной сети. Пока в компании не могут назвать сроки перезапуска реактора мощностью в 1008 МВт.

В этот же день произошло автоматическое отключение от Национальной энергетической системы первого реактора румынской атомной электростанции в городе Чернаводэ, пишет Укринформ.

«Внезапное автоматическое отключение реактора никак не повлияло на население, персонал станции и окружающую среду», — отметил генеральный директор румынского предприятия Nuclearelectrica Козмин Гицэ. По предварительным данным, отключение реактора произошло из-за ложного сигнала, который поступил от турбинной системы. Специалисты работают над устранением причины неполадки для последующего подключения реактора к Национальной энергосистеме.

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