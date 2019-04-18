В Бельгии будут через Facebook убеждать беженцев не искать убежище в стране

Госсекретарь по делам убежища и миграции Бельгии Магги Де Блок сообщила о запуске в Facebook государственной кампании по разубеждению беженцев из Палестины и Марокко, заваливших бельгийские власти прошениями об убежище, передает РИА Новости.
«Эта кампания будет точечно сфокусирована на определенных группах, таких как палестинцы и марокканцы. Речь идет о самой масштабной кампании, из когда-либо проводившихся в Бельгии», — сказала журналистам Де Блок.
По ее словам, беженцы зачастую уверены, что «стоит им постучаться в дверь, и их примут, а в действительности шансы у них очень незначительные». «И это создает давление на наши службы и нашу систему убежища и гостеприимства», — сказала министр.
| 2019-04-18T17:06:59+00:00 18 апреля 2019, 18:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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