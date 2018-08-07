В Беларуси задержаны журналисты нескольких СМИ

Журналисты нескольких средств массовой информации Беларуси задержаны правоохранительными органами по подозрению в несанкционированном доступе к информации, владельцем которой является государственное агентство БелТА. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

«К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома Белорусская наука, ЗАО БелаПАН, ООО ТутБай Медиа. Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова (главред интернет-портала Tut.by), Анна Калтыгина (редактор Tut.by) и Татьяна Коровенкова (журналистка БелаПАН)», — сообщили в следственном ведомстве.

По данным его представителей, Следственным комитетом по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по статье несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, которая вызвала причинение существенного вреда.

Как отметили в ведомстве, основанием для возбуждения дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, предоставлявшейся указанным предприятием одному из его заказчиков.

«В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, владельцем которой является БелТА», — добавили в СК.

По данным следствия, «в течение двух лет (2017-2018 годы) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия».

В результате совершенного преступления «БелТА причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия», отметили в Следственном комитете Беларуси.

Как сообщают белорусские СМИ, в настоящее время в офисах информационной компании БелаПАН и портала Tut.by проходят обыски.

14 просмотров