В Беларуси задержали главреда агентства БелаПАН

В Беларуси задержали главного редактора информационного агентства БелаПАН Ирину Левшину по делу о несанкционированном доступе к платным новостям государственного агентства БелТА. Об этом сообщили в Следственном комитете республики, передает в четверг, 9 августа, Интерфакс.

В то же время на сайте БелаПАН сообщается, что в квартире Левшиной утром в четверг был проведен обыск, следователи раскрыли системный блок ее компьютера.

«Самой Левшиной в доме нет. Скорее всего, после обыска ее увезли на допрос в Следственный комитет. Связь с Ириной Левшиной пропала сегодня утром. Она не пришла в обычное время на работу, мобильный телефон отключен», — говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси прошли обыски и задержания журналистов. Силовики задержали трех журналистов и главного редактора портала о недвижимости Realt.by по делу о незаконном доступе к платной информации госагентства БелТА.

Правоохранители также пришли с обыском к минскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому.

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