В Беларуси задержали еще четырех журналистов

В Беларуси в среду, 8 августа, задержали еще трех журналистов и главного редактора портала о недвижимости Realt.by по делу о незаконном доступе к платной информации госагентства БелТА. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

В частности, указано, что следователи задержали журналистов Игоря Хмару, Марию Сароку, Елену Масловскую и главного редактора Владислава Кулецкага. Также забрали технику этих сотрудников.

Сейчас, по данным издания, задержанные ждут допроса в Следственном комитете республики.

Realt.by — один из самых популярных порталов о недвижимости в Беларуси, работает с 2005 года. По данным SimilarWeb, в июне 2018 года на сайте было 1,3 млн посещений. На портале публикуется актуальная информация от агентств недвижимости, застройщиков и частных лиц о продаже и аренде квартир, домов и коммерческой недвижимости.

Напомним, ранее белорусские силовики пришли с обыском к минскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому.

7 августа СК Беларуси сообщал о задержании Марины Золотовой и Анны Калтыгиной. Кроме них, правоохранители отвезли на допрос журналиста издания БелаПАН Татьяну Коровенкову.

Также сообщалось, что в Беларуси проходят обыски еще в одном СМИ — газете Навука.

Всего в Беларуси в ходе обысков во вторник задержали восемь журналистов.

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| 2018-08-08T16:18:16+00:00 8 августа 2018, 16:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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