В Беларуси у россиянки изъяли крупнейшую партию экстази за 25 лет

Белорусские таможенники изъяли у 38-летней россиянки около 100 кг экстази, которые они пыталась провезти в Польшу. Об этом 11 мая сообщается на сайте таможенного комитета страны, информирует iz.ru.

Гражданку России задержали в пункте пропуска Домачево на границе Беларуси и Польши. При досмотре в ее автомобиле обнаружили тайники, открыть которые можно было с помощью электромагнитного замка, — в них и находились упаковки с психотропными веществами.

«Россиянка следовала по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер», — говорится на сайте комитета.

Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.