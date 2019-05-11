В Беларуси у россиянки изъяли крупнейшую партию экстази за 25 лет

Белорусские таможенники изъяли у 38-летней россиянки около 100 кг экстази, которые они пыталась провезти в Польшу. Об этом 11 мая сообщается на сайте таможенного комитета страны, информирует iz.ru.

Гражданку России задержали в пункте пропуска Домачево на границе Беларуси и Польши. При досмотре в ее автомобиле обнаружили тайники, открыть которые можно было с помощью электромагнитного замка, — в них и находились упаковки с психотропными веществами.

«Россиянка следовала по «красному» коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер», — говорится на сайте комитета.

Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.

| 2019-05-11T20:13:04+00:00 11 мая 2019, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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