В Беларуси отрицают планы создания конфедерации с Россией

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией. Программа экономической интеграции «станет программой» только после того, как ее подпишут президенты стран и она будет принята на высшем Госсовете в декабре, добавила она.

«В интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия… В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы»,— сказала госпожа Эйсмонт.

Вопросы двусторонних отношений будут решаться на уровне действующих совместных коллегий — в частности, Парламентского собрания, совета министров и Высшего госсовета Союзного государства. (kommersant.ru)