В Беларуси отпустили из изолятора еще одну сотрудницу tut.by

Во вторник СК Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. По данным комитета, к этому причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Был задержан ряд сотрудников tut.by и БелаПАН, в редакциях всех трех изданий прошли обыски. Несколько задержанных журналистов вечером во вторник были отпущены.