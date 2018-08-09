В Беларуси отпустили из изолятора еще одну сотрудницу tut.by

Следователи отпустили из изолятора временного содержания еще одну сотрудницу крупнейшего информационного портала Беларуси tut.by Аннут Калтыгину, ранее задержанную по делу о несанкционированном доступе к подписке государственного агентства Белта, сообщил в четверг основатель портала Юрий Зиссер.
«Отпустили Анну Калтыгину», — написал он в Facebook. Ранее в четверг и изолятора была выпущена сотрудница портала Галина Уласик.43 просмотров
Во вторник СК Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. По данным комитета, к этому причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Был задержан ряд сотрудников tut.by и БелаПАН, в редакциях всех трех изданий прошли обыски. Несколько задержанных журналистов вечером во вторник были отпущены.