В Беларуси освобожден ряд журналистов по делу «Белта»

Корреспондент русской редакции Deutsche Welle в Минске Павлюк Быковский продолжает оставаться в СИЗО.

Власти Беларуси освободили большинство журналистов, задержанных по подозрению в незаконном доступе к платной информации государственного агентства «Белта». Об этом сообщили в четверг, 9 августа, в пресс-службе Следственного комитета (СК) Беларуси.

Первым на свободу вышел бывший редактор сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. После него отпустили сотрудницу отдела новостей портала Tut.by Анну Калтыгину и работавшую в научно-популярном отделе издания Анну Ермаченок. Последней из здания вышла главред Tut.by Марина Золотова. При общении с журналистами причины своего задержания она комментировать не стала.

По последним данным, из 16 белорусских журналистов из разных изданий, задержанных в последние дни по делу «Белта», в СИЗО остаются главный редактор БелаПАНа Ирина Левшина, обозреватель этого агентства Татьяна Коровенкова и минский корреспондент русской редакции Deutsche Welle Павлюк Быковский.

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