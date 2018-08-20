В Беларуси очевидцы сняли на видео торнадо

Смерч обрушился на поле рядом с трассой в Лидском районе Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.

Чтобы понаблюдать за необычным для этого региона природным явлением, автомобилисты останавливались на обочине.

Песчаный смерч бушевал буквально несколько минут, но даже этого времени хватило очевидцам, чтобы запечатлеть происходящее на видео и позже выложить его в социальные сети. Все закончилось так же внезапно, как и началось: песчаная воронка поднялась в воздух и растворилась.

45 просмотров