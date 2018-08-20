В Беларуси очевидцы сняли на видео торнадо

Смерч обрушился на поле рядом с трассой в Лидском районе Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.
Чтобы понаблюдать за необычным для этого региона природным явлением, автомобилисты останавливались на обочине.
Песчаный смерч бушевал буквально несколько минут, но даже этого времени хватило очевидцам, чтобы запечатлеть происходящее на видео и позже выложить его в социальные сети. Все закончилось так же внезапно, как и началось: песчаная воронка поднялась в воздух и растворилась.
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| 2018-08-20T17:03:26+00:00 20 августа 2018, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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