В Беларуси недовольны послом России

В Москве ожидают большего уважения от пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза по отношению к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Ранее Бабич дал большое интервью агентству РИА Новости, в котором оценил белорусско-российские отношения и проводимую работу по определению путей развития Союзного государства. В ответ на это пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз порекомендовал Бабичу «вникнуть в специфику страны пребывания» и проявить немного уважения. По словам Глаза, «иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии».

«Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Беларуси, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске», — заявил Карасин, комментируя сложившуюся ситуацию.