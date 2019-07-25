В Беларуси 16 цистерн грузового поезда сошли с рельсов

На участке железной дороги Витебск–Орша в Витебской области Беларуси сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда. Об этом, по информации iz.ru, сообщает в среду, 24 июля, МЧС республики.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ведомства.

По данным спасателей, в настоящее время завершено обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана. «Утечка не обнаружена. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты восстановительные работы», — говорится в сообщении.

22 июля сообщалось, что более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции «Керки» в Сосногорском районе Коми.