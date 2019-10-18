В Бейруте силовики разогнали демонстрацию слезоточивым газом

Протесты в пятницу охватили Бейрут и ряд других городов, в том числе на востоке страны в долине Бекаа. Протестующие перекрыли ключевые трассы, в том числе ведущие в аэропорт Бейрута и в Дамаск, и жгут покрышки. В центре Бейрута начались столкновения демонстрантов с силовиками с использованием коктейлей Молотова и светошумовых гранат.

«Силы по борьбе с мятежами применили гранаты со слезоточивым газом и водяные пушки для разгона демонстрации», — передает корреспондент канала. Телеканал демонстрирует кадры с площади Рияда Солха, на которой после разгона демонстрации не осталось никого из протестующих, но по состоянию на 20.05 на площади вновь появились демонстранты, которые и сами используют гранаты. В субботу, как и в пятницу, из-за протестов будут закрыты школы и банки по всему Ливану.(РИА Новости)