В Бейруте произошли столкновения между антиправительственными демонстрантами и шиитами

Столкновения между антиправительственными демонстрантами и сторонниками шиитской партии «Хезболлах» и шиитского движения «Амаль» произошли в ночь с воскресенья на понедельник в Бейруте. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, собравшиеся забрасывали друг друга камнями. Силы безопасности применили слезоточивый газ для их разгона. По поступающей информации, не менее пяти человек получили различные травмы.

Волна массовых акций протеста началась в Ливане 17 октября и привела к отставке коалиционного правительства во главе с Саадом Харири, который исполняет сейчас обязанности премьер-министра.