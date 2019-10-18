В Бейруте проходят массовые акции протеста

Тысячи демонстрантов вышли в четверг на улицы ливанской столицы, чтобы выразить свое несогласие с налоговой политикой коалиционного правительства Саада Харири. Как передает телеканал Al Mayadeen, участники акций протестов перегородили проезжую часть в нескольких кварталах в центральной части города и на его окраине. Демонстранты перекрыли горящими покрышками автострады, связывающие Бейрут с южными и северными районами страны, а также стратегическое шоссе в Дамаск, проходящее через горный перевал. В ряде мест активисты протестного движения установили палаточные лагеря на проезжей части.

«Народ хочет смены режима!», — скандировали участники митинга, который проходил на площади Риада Сольха рядом с правительственным дворцом и зданием парламента. Между демонстрантами и стражами порядка время от времени происходили столкновения.

Позже стало известно, что силы безопасности Ливана применили слезоточивый газ и резиновые дубинки для разгона протестующих.

«В столкновениях со стражами порядка пострадали свыше 70 человек, которым была оказана помощь на месте, еще 23 демонстранта были доставлены в больницы», — говорится в поступившем в ТАСС сообщении Ливанского общества Красного Креста.