В Бейруте продолжаются антиармянские акции протеста

После сожжения 24 апреля в столице Ливана Бейруте группой армян турецкого флага сотни жителей города проводят акции протеста. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Протестующие ливанцы с флагами Турции проводят шествие на центральных улицах Бейрута.

На антиармянских акциях звучат янычарские военные марши.

Участники протестов также обратились к армянам, живущим в Бейруте, с требованием прекратить антитурецкую пропаганду.

«Мы обращаемся к потомкам армян, которые в свое время предали Османское Государство, чтобы они знали, что все мы — внуки Султана Мухаммеда Фатиха, все мы — мусульмане. Да здравствует Турция!» — говорят участники антиармянских акций.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции — Османская империя — совершила в 1915 году так называемый «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.