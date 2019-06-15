В Батуми утопающих будут спасать дроны

Спасателям на пляже в Батуми в их работе будут помогать беспилотные летательные аппараты — дроны, сообщает sputnik-georgia.ru

По информации службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в этом году внедрено технологическое новшество, которое заключается в том, что к спасению будет подключаться дрон. На нем будет закреплен спасательный круг.

Дрон будет с точностью определять местоположение человека, которого нужно спасать и сбросит ему спасательный круг.

Всего на черноморском побережье в этом сезоне будут работать 250 спасателей, из них 20 – девушки.

| 2019-06-15T18:37:08+00:00 15 июня 2019, 20:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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