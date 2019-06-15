В Батуми утопающих будут спасать дроны

Спасателям на пляже в Батуми в их работе будут помогать беспилотные летательные аппараты — дроны, сообщает sputnik-georgia.ru По информации службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в этом году внедрено технологическое новшество, которое заключается в том, что к спасению будет подключаться дрон. На нем будет закреплен спасательный круг.

Дрон будет с точностью определять местоположение человека, которого нужно спасать и сбросит ему спасательный круг.

Всего на черноморском побережье в этом сезоне будут работать 250 спасателей, из них 20 – девушки.