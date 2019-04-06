В Батуми обнаружили захоронения жертв сталинских репрессий

В Батуми — столице Автономной Республики Аджария, входящей в состав Грузии, обнаружено массовое захоронение, сообщает sputnik-georgia.ru.

Неизвестные до сих пор четыре захоронения, в которых покоятся останки 150 человек, расстрелянных в 1937-1938 годах, обнаружили в городе Батуми (Аджарская АР), говорится в заявлении на странице Епархии Батуми и Лазети в соцсети Facebook.

Захоронения находятся на территории базы лагерного сбора №3, на улице Фридона Халваши. Эту территорию министерство обороны передало Патриархии Грузии во временное пользование. Тогда и были обнаружены останки.

В захоронении имеются 4 могилы, в которых лежат останки около 150 человек. Видно, что тела людей закапывали как попало, без всяких почестей.