В Барселоне задержали 66 граждан Грузии

Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 — за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.
По данным ведомства, 4 апреля в Барселоне прошла масштабная спецоперация под названием «Мерлин–Така», в ней участвовали 250 правоохранителей. В результате были задержаны более 100 граждан разных стран. Спецоперация была проведена в здании одной из школ Барселоны, часть которой незаконно заняли члены криминальной группировки.
«Среди них 25 граждан Грузии, которые обвиняются в квартирных кражах и членстве в организованной преступной группировке, а так же в административном порядке за нарушение правил миграции задержан 41 гражданин Грузии»,- сказано в заявлении.