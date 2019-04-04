В Барселоне задержали 66 граждан Грузии

Грузинские и испанские правоохранители задержали в Барселоне 66 граждан Грузии: 25 за квартирные кражи, 41 — за нарушение правил миграции, сказано в заявлении МВД.

По данным ведомства, 4 апреля в Барселоне прошла масштабная спецоперация под названием «Мерлин–Така», в ней участвовали 250 правоохранителей. В результате были задержаны более 100 граждан разных стран. Спецоперация была проведена в здании одной из школ Барселоны, часть которой незаконно заняли члены криминальной группировки.