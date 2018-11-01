В Барселоне паром врезался в кран

В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с погрузочным краном, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает La Vanguardia.

Паром, принадлежащий компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства. Он врезался в причальную стенку, где находились несколько кранов, и повалил один из них.

После падения крана начался пожар.

В результате аварии никто не пострадал, пожарные смогли потушить пламя за несколько часов.

Упавший кран повредил несколько контейнеров на берегу, в которых хранились опасные химикаты.

Из-за этого с прилегающей территории эвакуировали всех работников, а Департамент гражданской обороны предупредил о возможном загрязнении моря.

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| 2018-11-01T00:26:43+00:00 1 ноября 2018, 02:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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