В Барселоне паром врезался в кран

В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с погрузочным краном, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает La Vanguardia.

Паром, принадлежащий компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства. Он врезался в причальную стенку, где находились несколько кранов, и повалил один из них.

После падения крана начался пожар.

В результате аварии никто не пострадал, пожарные смогли потушить пламя за несколько часов.

Упавший кран повредил несколько контейнеров на берегу, в которых хранились опасные химикаты.

Из-за этого с прилегающей территории эвакуировали всех работников, а Департамент гражданской обороны предупредил о возможном загрязнении моря.

33 просмотров