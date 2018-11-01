В Барселоне паром врезался в кран

В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с погрузочным краном, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает La Vanguardia.
Паром, принадлежащий компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства. Он врезался в причальную стенку, где находились несколько кранов, и повалил один из них.
После падения крана начался пожар.
В результате аварии никто не пострадал, пожарные смогли потушить пламя за несколько часов.
Упавший кран повредил несколько контейнеров на берегу, в которых хранились опасные химикаты.
Из-за этого с прилегающей территории эвакуировали всех работников, а Департамент гражданской обороны предупредил о возможном загрязнении моря.