В Барселоне началась центральная манифестация сторонников независимости Каталонии

Сторонники независимости Каталонии со всей автономии собрались в эти минуты в центре Барселоны — в районе площади Каталонии и станции метро «Диагональ».

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, число участников — сотни тысяч. Официально число протестующих будет оглашено позже. В зоне проведения демонстрации мобильный интернет работает с перебоями.

В этой акции протеста участвуют не только жители Барселоны, но и жители других населенных пунктов региона. Они организовали несколько «маршей за свободу» и со среды шли в каталонскую столицу из городов Берга, Вик, Жирона, Таррагона и Таррега.

| 2019-10-18T20:29:37+00:00 18 октября 2019, 21:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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