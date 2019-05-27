В «Барселоне» может сменится главный тренер

В «Барселоне» разочарованы поражением  в финале Кубка Испании от «Валенсии» (1:2). По этой причине главный тренер команды Эрнесто Вальверде может быть отправлен в отставку, несмотря на завоевание чемпионского титула. Но в других турнирах каталонцы потерпели неудачи. Кроме финала Кубка Испании  «Барселона» проиграла «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов  (3:0, 0:4).

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.

В шорт-лист каталонцев вошли следующие специалисты: Роналд Куман (сборная Нидерландов), Массимилиано Аллегри, Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Унаи Эмери («Арсенал»).

 

| 2019-05-28T00:07:48+00:00 28 мая 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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