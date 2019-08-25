В Барселоне эвакуировали пляж из-за возможного взрывного устройства в море

Посетителей пляжа испанской Барселоны эвакуировали в воскресенье из-за возможного взрывного устройства в море.

Как передаёт Report, об этом корреспонденту ТАСС сообщили в гражданской гвардии в каталонской столице.

«Зона оцеплена, установлен периметр безопасности», — уточнили в пресс-службе, отметив, что на месте работают специалисты.

В каталонской полиции (Моссос д’Эсквадра) корреспонденту ТАСС подчеркнули, что речь может идти о взрывном устройстве времен испанской гражданской войны.

По данным газеты El Mundo, водолазы гражданской гвардии ведут поиск устройства, чтобы провести контролируемый взрыв. Ранее стражи порядка получили уведомление о том, что объект может находиться в море.

| 2019-08-25T20:15:56+00:00 25 августа 2019, 20:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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